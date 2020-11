Já não há vacinas da gripe em vários centros de saúde e farmácias

Nas farmácias, o cenário repete-se. De acordo com o presidente do sindicato, a escassez de vacinas é muito pior do que em anos anteriores.



Segundo dados disponibilizados na semana passada pela ministra da Saúde, já foram vacinados um milhão de portugueses e havia ainda oitocentas mil vacinas em 'stock'.



A ordem é agora desmarcar e remarcar as tomas agendadas.