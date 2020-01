"J`accuse... o ofical e o espião" estreia nas salas de cinema

É um filme baseado no caso “Dreyfus” a história de um militar que foi acusado de espionagem, incriminado com provas falsas e deportado para a ilha do diabo na Guiana francesa, como conta a jornalista Margarida Vaz.



“J'accuse... o oficial e o espião”, um filme que recebeu o prémio do júri do Festival de Veneza.