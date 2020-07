`Jackpot` de 144,5 ME do Euromilhões vai para apostador no estrangeiro

Lisboa, 07 jul 2020 (Lusa) -- O primeiro prémio do Euromilhões, um `jackpot` no valor de 144.542.315,00 euros, vai ser entregue a um apostador no estrangeiro, informou hoje o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.