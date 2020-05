`Jackpot` de 56 ME no próximo concurso do Euromilhões

Lisboa, 05 mai 2020 (Lusa) -- O próximo concurso do Euromilhões terá, no primeiro prémio, um `jackpot` de 56 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.