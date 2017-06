Jaime Marta Soares: "A Liga dos Bombeiros não deixará que isto fique como antes"

Jaime Marta Soares refere ainda que o incêndio que ainda se encontra ativo deverá proporcionar "um grande debate" e que as autoridades devem definir uma estratégia de combate aos incêndios que abranja todo o ano e não apenas os meses de maior calor.



Na visão do presidente da Liga dos Bombeiros, o Governo deve acionar "imediatamente" a fase Charlie de combate aos incêndios, prevista para se iniciar apenas em julho.



No entanto, o responsável admite que nem essa medida teria evitado a tragédia dos últimos dias. "Nunca vi um incêndio tão brutal, tão dantesco, como este em Pedrógão Grande", refere Jaime Marta Soares.



O presidente da Liga dos Bombeiros considera que "há falta de vontade política" para melhorar a situação das florestas em Portugal e refere que é "gravíssimo" que o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios não seja avaliado há quatro anos, como noticia esta terça-feira o jornal Público.



Jaime Marta Soares sublinha ainda a necessidade de analisar o estatuto social do bombeiro, sendo que a "esmagadora maioria" que se encontra no terreno é constituída por voluntários.