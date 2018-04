Jaime Marta Soares defende a saída de Bruno de Carvalho

Jaime Marta Soares considera que o clima de instabilidade foi visível no jogo deste domingo, frente ao Paços de Ferreira e que os sócios deram o sinal. E disseram o que querem.



"Os sócios deram um sinal, disseram aquilo que querem, por isso, ou o próprio Bruno de Carvalho toma a melhor atitude para respeito do que os sócios querem ou nós utilizaremos toda a nossa competência estatutária para fazer regressar a paz ao Sporting", afirmou o dirigente leonino. "Pelo que se viu ontem (no domingo) no estádio, não" há condições para Bruno de Carvalho continuar na presidência.



"Os clubes ficam e as pessoas passam e o que têm a fazer é deixar história do seu passado - e Bruno de Carvalho deixa -, mas isso não lhes dá o direito de pensarem que o clube é propriedade de alguém a não ser dos sócios. Ninguém pode pensar de outra forma, a partir do momento que se tem outra interpretação, não se está a respeitar o que é o desejo de todos. Por isso, na minha opinião, estão esgotadas as hipóteses de manutenção da atual presidência, para o Sporting retomar a paz que se impõe e se deseja. O tempo urge, não há tempo a esperar, e eu espero que ele (Bruno de Carvalho) tenha consciência disso", sublinhou Marta Soares.



Bruno de Carvalho foi assobiado ontem antes do jogo com o Paços de Ferreira e desafiou os críticos a convocarem uma assembleia-geral.



A polémica começou depois do jogo de quinta-feira com o Atlético de Madrid. Numa publicação na rede social Facebook, Bruno de Carvalho lamentou a prestação dos jogadores, que acusou de terem cometido "erros grosseiros".Bruno de Carvalho



"Serão mantidos os processos disciplinares" aos jogadores, que mancharam "o bom nome do presidente e do clube".



Horas depois, sexta-feira, a resposta dos jogadores. Num comunicado divulgado também nas redes sociais, o plantel do Sporting lamentava a "ausência de apoio daquele que deveria ser o líder" da equipa. Pouco depois e ainda na sexta-feira, no Facebook, Bruno de Carvalho dizia que os jogadores que tinham subscrito esta posição estavam suspensos.



Este domingo, o presidente do Sporting confirmava a existência de processos disciplinares aos jogadores. Os jogadores não estão suspensos e no domingo alinharam frente ao Paços de Ferreira.