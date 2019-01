Jamaica. Marcelo e Costa alertam para perigos de generalização de incidentes

RTP25 Jan, 2019, 10:20 / atualizado em 25 Jan, 2019, 10:32 | País

Marcelo Rebelo de Sousa admite a possibilidade de visitar o bairro da Jamaica, no Seixal. Em entrevista à agência Lusa, o Presidente da República falou da situação recente que envolveu as forças policiais naquele local e referiu que “não é uma impossibilidade lá ir mais dia menos dia”, relembrando que tem visitado vários bairros na Área Metropolitana de Lisboa e do Porto.







O chefe de Estado refere ainda que o que se passou no domingo não deve ser generalizado, e sublinha que há "factos singulares que merecem investigação e responsabilização, nomeadamente criminal".





Na mesma entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a investigação aos incidentes de domingo deve ser célere. Reconhece que, uma vez que Portugal se prepara para eleições, o tema em questão entra “obviamente no debate eleitoral”, mas que os partidos devem ter a preocupação de evitar “generalizações”.





"Aquilo que temos de evitar na sociedade portuguesa é que, precisamente através de uma radicalização no tratamento destas e de outras questões, acabar por sacrificar o tecido social em termos de coesão, porque se acaba por semeando ventos colher-se tempestades", refere o chefe de Estado, em entrevista à agência Lusa.



"Realidade não é portuguesa"











"À partida não condeno"



Também o líder da oposição falou na quinta-feira sobre os recentes acontecimentos. Rui Rio disse estar do lado das forças policiais.











"Não embarco no discurso do politicamente correto, nem de longe nem de perto. Eu, por norma, procuro estar sempre do lado das forças de segurança, merecem-me todo o respeito e apoio", disse.







"Se houve exagero, haverá um inquérito que vai dizer, logo se vê, mas à partida não condeno", completou o líder social-democrata.

Protesto em frente à Câmara do Seixal





No dia seguinte, na segunda-feira, uma manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna contra a violência policial.





Nesse protesto, quatro pessoas foram detidas por terem alegadamente apedrejado vários elementos da PSP que se encontravam no local.





Desde então, vários atos de vandalismo foram registados na zona da Grande Lisboa. A polícia diz que não tem indícios de uma ligação direta comprovada destes atos recentes com os incidentes no bairro da Jamaica ou com a manifestação de segunda-feira em Lisboa.





Na terça-feira, a esquadra da PSP em Setúbal foi atingida por cocktails molotov durante a madrugada. Houve ainda caixotes do lixo e automóveis incendiados na Póvoa de Santo Adrião e em Odivelas, no distrito de Lisboa.





Vários caixotes do lixo foram incendiados também na quarta-feira durante a noite, na zona da Grande Lisboa e em Setúbal. Foram registados incêndios em 13 ecopontos e um caixote do lixo em Massamá, Cacém e Queluz e em três ecopontos em Loures.





Na Bela Vista, no concelho de Setúbal, foram registados sete incêndios em caixotes do lixo. Uma viatura no local terá também ficado danificada.





Já na quinta-feira, na terceira noite consecutiva de atos de vandalismo nesta zona, foi incendiado um autocarro de transporte de passageiros em Setúbal.





Devido aos vários eventos, as autoridades reforçaram o policiamento nas zonas de Setúbal, Loures, Odivelas e Sintra.





Para esta sexta-feira está marcado um protesto de moradores em frente à Câmara do Seixal, a partir das 16h00. Uma manifestação contra a “brutalidade policial” e pelo direito a “habitações dignas”.





O protesto decorre com o apoio de várias associações, incluindo a SOS Racismo, o Coletivo Consciência Negra, a Plataforma Gueto, a FEMAFRO e a Afrolis - Associação Cultura.







Também o chefe de Governo abordou este assunto, numa declaração aos jornalistas na quinta-feira à noite. António Costa considera que o tema não pode ser banalizado nem generalizado.

"Não devemos dramatizar incidentes, que acontecem, apesar de não deverem ocorrer, mas também não banalizar a situação", disse o primeiro-ministro.

"Temos boas razões para confiar na nossa polícia, como temos boas razões para confiar nos cidadãos que vivem em Portugal, sejam portugueses ou estrangeiros", salientou ainda o chefe de Governo.

Costa considera que o caso concreto não pode ser transformado "num paradigma de uma realidade que, felizmente, não é portuguesa", e que a atitude a tomar é a de "manter a serenidade de forma a que todos retomem a razão".

"O pior erro que a sociedade poderia cometer era transformar um conflito ocasional no final de uma festa num bairro com o paradigma da vida nesse bairro, ou uma atuação policial eventualmente fora das regras num paradigma da atuação policial. Ora, nem uma nem outra são a regra", frisou o primeiro-ministro.

"Se houve uma ação de violência policial, ela tem de ser devidamente apurada e punida. E se há ações de violência contra a polícia, também têm de ser punidas. Mas, temos de deixar que as autoridades cumpram as suas funções", afirmou ainda António Costa.

Para esse efeito, há participações do Ministério Público e um inquérito em curso, aberto pela Inspeção Geral da Administração Interna, recordou o primeiro-ministro.

"Temos de deixar que tudo seja apurado por forma a não tirarmos conclusões precipitadas. O país tem zonas, sobretudo na periferia das áreas metropolitanas, onde há focos de tensão devido às condições de vida existentes. Há um trabalho e um esforço contínuo a fazer", disse António Costa.

Sobre o realojamento no bairro onde se deram os incidentes, o primeiro-ministro assegura que o Governo "assumiu como prioritária" a intervenção naquele local.

António Costa recorda que já foram realojadas as primeiras 64 famílias do Bairro da Jamaica, sendo que nos próximos anos se prevê que haja "um realojamento total das pessoas do bairro".

"Vamos esperar que os próximos dias sejam de acalmia no exercício de direitos - direitos que todos têm - de protestar e de apresentar queixas, sendo as autoridades chamadas à responsabilidade se for esse o caso", frisou.

No último domingo, uma intervenção da PSP no bairro da Jamaica, no Seixal, resultou em incidentes entre os moradores e as autoridades, do qual resultaram seis feridos sem gravidade, dos quais cinco civis e um agente policial.