Janeiro foi seco e o quarto mais frio dos últimos 20 anos

As temperaturas baixas, inferiores ao normal, podem ter tido impacto na saúde da população, o que ajuda a explicar o elevado número de óbitos registado no início deste ano. Os dados do Instituto Ricardo Jorge apontam para um excesso claro de mortalidade: 74 por cento mais elevada do que o previsto.