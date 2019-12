Jantar de Natal. Presidente com voluntários e pessoas sem-abrigo em Lisboa

Marcelo Rebelo de Sousa considerou um sinal positivo que o apoio aos sem-abrigo aumente 15 vezes no Orçamento. O Presidente esteve com voluntários e pessoas sem-abrigo num jantar de Natal, em Lisboa, onde desvalorizou os números do apoio dado à banca portuguesa nos últimos 10 anos.