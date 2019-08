Jardins das Quintas das Conchas e dos Lilases fechados devido a vespas asiáticas

Foto: Stephane Mahe - Reuters

O ninho, descoberto numa das árvores, "foi devidamente eliminado durante a noite" de quinta-feira.



Ângelo Mesquita, diretor municipal do ambiente da Câmara de Lisboa, explicou à RTP3 que os jardins serão reabertos previsivelmente já no sábado, depois de todas as árvores serem verificadas.



O diretor municipal do ambiente assegura que a situação vai continuar a ser vigiada noutros locais de Lisboa mas que, por enquanto, não foi detetado nenhum outro caso.