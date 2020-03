Jerónimo de Sousa admite estado de emergência ou encerramento de fronteiras

Em entrevista à RTP, poucos minutos depois de o Presidente da República ter anunciado que convocará o Conselho de Estado para quarta-feira para discutir a "eventual decisão de decretar o estado de emergência" em Portugal devido à pandemia de Covid-19, Jerónimo de Sousa foi questionado se concordaria com esta medida.



"Sem quer antecipar a decisão do Presidente da República, basta lembrar que temesse poder constitucionalmente, ouvido o Governo e a Assembleia da República autorizar (...) Creio que a Assembleia da República naturalmente terá em conta o argumento e as razões do Presidente", afirmou.



O secretário-geral do PCP classificou a atual situação que o país vive como "de exceção" e defendeu que o objetivo fundamental de quem tem "responsabilidade política, legal e institucional" dever ser "salvar a vida de muitos portugueses".



Jerónimo de Sousa enalteceu a resposta dos profissionais de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, mas não excluiu que possam ser requisitados meios do setor privado para combater a pandemia de Covid-19.



"Se necessário, isto é uma questão de segurança nacional, todos devem ser convocados para travar esta batalha com êxito", afirmou, enaltecendo o exemplo dos médicos reformados e dos estudantes de Medicina que se têm disponibilizado para ajudar.