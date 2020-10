Jerónimo de Sousa antevê dificuldades no acordo com o PS

A dois meses do XXI congresso do partido, Jerónimo de Sousa deu uma entrevista ao jornal oficial do PCP, que ocupa quatro páginas na edição desta semana do Avante, e em que fez uma avaliação, em três pontos, da experiência das "posições conjuntas" entre os partidos de esquerda, também conhecida por "geringonça", que permitiu quatro anos de governo minoritário do PS.Se no projeto de resolução política, também conhecidas por teses, não se elabora a hipótese de entendimentos à esquerda, agora, na entrevista, o secretário-geral dos comunistas coloca mais entraves.O PCP continua, segundo afirmou, a defender uma "alternativa patriótica e de esquerda" que tem de ser baseada numa "luta de massas" nas ruas, misturada com reforço eleitoral.Esse "caminho da alternativa" estará "tão mais próximo quanto mais forte for a luta de massas e maior a influência social, eleitoral e política do PCP", disse.No balanço da experiência de quatro anos de "geringonça", ou "a nova fase da vida política nacional", como se lhe referem os comunistas, Jerónimo de Sousa tira outrasNa entrevista, Jerónimo de Sousa nada adiantou sobre se continua ou sai da liderança, repetindo que "a questão do secretário-geral não vai ser um problema no congresso".

Da última vez que falou em público sobre o assunto, em 20 de setembro, após uma reunião do comité central, admitiu, implicitamente, manter-se na liderança do partido, aconselhando uma "tripla" quanto ao seu futuro -- ficar, sair ou "ficar mais um bocadinho".