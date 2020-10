Jerónimo de Sousa defende direito de acesso aos cuidados primários de saúde

Dificuldades na marcação de consultas, más condições e falta de médicos de família e de outros profissionais de saúde foram alguns dos problemas apontados.



O líder do PCP considera a Saúde Pública uma prioridade nesta fase de debate do Orçamento do Estado para 2021, na especialidade.

Sobre as medidas de combate à pandemia, nomeadamente, o possível recolher obrigatório, Jerónimo Sousa sublinhou a discordância com medidas que contrariem a liberdade de cada um.