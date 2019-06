Jerónimo de Sousa insiste nos males das parcerias público-privadas

Depois de a ministra da Saúde, Marta Temido, ter anunciado este sábado o fim da parceria público-privada com o Hospital de Vila Franca de Xira, Jerónimo de Sousa refere que estas parcerias só servem para as empresas fazerem dinheiro.



O secretário-geral do PCP aproveita ainda para dizer que o Governo deve retirar conclusões daqui para o "processo de revisão da Lei de Bases da Saúde".



Declarações de Jerónimo de Sousa, na última noite num comício no Barreiro, no distrito de Setúbal, onde acusou o Governo de "ocultar" as causas das supressões de transportes na Soflusa, empresa de transporte fluvial entre o Barreiro e Lisboa.



O político diz que faltam trabalhadores e investimento na frota.