Jerónimo teme "abstenção futebolística", mas confia na participação

Lusa12 Set, 2017, 17:11 | País

"Seria desejável que não houvesse essa sobreposição, esses jogos, num dia tão importante em que são as eleições para as autarquias. De qualquer forma, é preciso confiar nos portugueses, nos eleitores. Estamos convictos que, independentemente do futebol, sua importância e atração, no dia 01 de outubro os portugueses vão mesmo votar", disse Jerónimo de Sousa, numa "mini-arruada", na Parede, Cascais.

No mesmo domingo das eleições autárquicas (01 de outubro) disputam-se os encontros da oitava jornada do principal campeonato luso: Sporting de Braga-Estoril-Praia (16:00), Sporting-FC Porto (18:00), Marítimo-Benfica (20:15) e Belenenses-Vitória de Guimarães (20:30).

"Para além desse jogo [clássico entre "leões" e "dragões"], há o Marítimo-Benfica e outros, o que acabará por fragilizar a possibilidade de participação de alguns portugueses, mas não façamos disto um caso. Apelemos às pessoas que, mantendo o seu gosto pelo futebol, não se esqueçam do gosto pela democracia", insistiu o secretário-geral do PCP.

Sobre uma possível "goleada" de alguma força política ou do fenómeno da abstenção, Jerónimo de Sousa mostrou confiança na coligação que junta comunistas, "Os Verdes", Associação Intervenção Democrática e cidadãos independentes.

"Goleada não digo, mas estamos convictos de que podemos crescer e avançar, com um bom resultado eleitoral", assegurou.