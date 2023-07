JMJ. António Costa agradece esforço das autarquias de Lisboa e Loures

Durante a visita, António Costa destacou tudo o que está a ser feito pelas várias autarquias associadas à Jornada Mundial da Juventude e referiu que este evento "espiritual ficará seguramente no coração dos crentes, no coração de toda esta geração que vai participar e daquilo que chegará a cada canto do mundo da mensagem que Sua Santidade aqui deixará às novas gerações".



"Mas do ponto de vista material são mesmo os três municípios, em particular Lisboa e Loures, que vão ser os grandes beneficiários líquidos de todo investimento que foi feito na transformação deste território", salientou.