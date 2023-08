JMJ. APAV está no Parque Eduardo VII e já começou a receber "pedidos de ajuda"

O Parque Eduardo VII tem em funcionamento uma "tenda da calma". O objetivo é receber pessoas que sintam problemas como ansiedade ou stress nos dias do evento. O horário será das 8h00 às 00h00.

A equipa desta tenda é constituída por psiquiatras, psicólogos e enfermeiros especialistas em saúde mental.



Em caso de necessidade, será feita uma articulação com o INEM, que possui instalações maiores no recinto.



Na "tenda da calma" estão também membros da APAV, que já começaram a registar algumas situações. "Já começamos a receber alguns pedidos de ajuda", contou uma das responsáveis, falando em "denúncias de situações que podem estar aqui a ocorrer" entre pessoas que "possam ter sido vítimas de crime".



"Terá mais a ver com questões patrimoniais e pessoais", revelou.