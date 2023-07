JMJ. Autarca de Loures acusa Lisboa de querer interferir em "território alheio"

Em causa está um plano de acessibilidades apresentado na segunda-feira pela Câmara Municipal de Lisboa, com os constrangimentos de trânsito que ocorrerão durante a JMJ, e que incluem território do concelho vizinho de Loures, nomeadamente das localidades de Moscavide, Portela e Sacavém.

"Queremos demonstrar tristeza e lamento que o município de Lisboa tenha feito e apresentado um plano de acessibilidades que contempla território de outro concelho, que não são sua responsabilidade administrativa. É repugnante e deplorável", disse à agência Lusa o presidente da União de Freguesias de Moscavide e Portela, Ricardo Lima (PS).

No documento, a que agência Lusa teve acesso, prevê-se que a circulação automóvel esteja "fortemente condicionada" nos dias 05 e 06 de agosto, na zona do Parque Tejo, incluindo em território do concelho de Loures.

"O que se torna bizarro é que a Câmara de Lisboa desenvolveu um plano de acessibilidades que não tem qualquer aplicabilidade, nomeadamente porque envolve freguesias das quais não tem qualquer legitimidade para tal", criticou.

O autarca lamentou que não tenha havido "qualquer diálogo ou tentativa de cooperação" e adiantou que a Câmara de Loures tem previsto um plano de acessibilidades para aquelas freguesias, que será apresentado na próxima semana.

"Vai [a Câmara de Loures] apresentar um plano de acessibilidades que, por acaso, não tem nada a ver, nem coloca a freguesia de Moscavide e Portela em causa", apontou.

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara de Lisboa negou que o plano de acessibilidades apresentado pela autarquia abarque território do município vizinho de Loures.

As principais artérias do centro de Lisboa vão estar fechadas ao trânsito nos dias 01, 03 e 04 de agosto devido à Jornada Mundial da Juventude, segundo um documento da Câmara de Lisboa a que a Lusa teve hoje acesso.

Haverá também "restrições absolutas à circulação rodoviária" na zona do Parque Tejo-Trancão nos dias 05 e 06 de agosto, nomeadamente na Via do Oriente, no Passeio do Trancão e no Itinerário Complementar n.º2 (IC2).

Além destas vias com "restrições absolutas à circulação rodoviária", a autarquia determinou que outras ruas nas zonas do Parque Eduardo VII e do Parque Tejo-Trancão vão estar naqueles dias com a circulação automóvel "fortemente condicionada" ou com cortes pontuais de trânsito.

É nessas zonas, classificadas como "amarelas", que estarão incluídas ruas de Moscavide, Portela e Sacavém, no concelho de Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.