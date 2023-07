JMJ. Benedita é a freguesia de Alcobaça que mais acolhe recebendo perto de 900 italianos

"A paróquia da Benedita é uma paróquia de acolhimento e vamos receber na freguesia [do concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria] um grupo de 888 peregrinos italianos, que se juntarão aos 72 jovens da freguesia inscritos na jornada", disse hoje à agência Lusa a presidente da junta, Maria de Lurdes Pedro (PSD).

Destes "cerca de 50% serão acolhidos por cerca de 70 famílias, e a outra metade em espaços coletivos como pavilhões de escolas e associações, o centro cultural Gonçalves Sapinho e em espaços da Junta de freguesia", explicou a autarca que há vários meses participa na preparação da JMJ.

Maria de Lurdes Pedro, que em 1989 participou na JMJ, em Santiago de Compostela (Espanha), como animadora de grupo, aliou, nos últimos meses, a vida autárquica e a fé que a liga à paróquia, para "juntamente com todo o executivo, preparar a freguesia para acolher da melhor forma os peregrinos que virão acompanhados de um bispo, que ficará toda a semana na Benedita".

"Há 34 anos a logística era completamente diferente, o kit [do peregrino] era um saco-cama e pouco mais", lembrou.

Atualmente, receber na freguesia tantos jovens "é um desafio" a que tanto "o executivo como a população responderam muito positivamente", considerou.

Além das cerca de 70 famílias que se dispuseram a acolher jovens, "há cerca de uma centena de voluntários que têm trabalhado na preparação e que irão trabalhar durante toda a semana na central logística de alimentação que irá funcionar no Centro Comunitário".

Aos voluntários caberá receber e separar alimentos que ali serão levantados diariamente pelos chefes de grupo, mas também apoiar no encaminhamento dos jovens para as atividades religiosas e culturais agendadas.

Entre elas, uma catequese aberta a todos os jovens, incluindo não peregrinos, duas missas no Mosteiro de Alcobaça, um concerto e momentos de convívio programados pela Câmara de Alcobaça.

A autarquia de Alcobaça vai receber, durante a JMJ, cerca de 1.400 jovens de vários países, dos quais, mais de metade, na Benedita, e os restantes distribuídos maioritariamente pelas freguesias de Turquel e Évora de Alcobaça.

Fonte do gabinete da presidência disse à agência Lusa que Alcobaça será também "concelho de acolhimento na pré-jornada", recebendo na semana anterior à JMJ, que decorrerá em Lisboa de 1 a 6 de agosto, "142 jovens nas freguesias de Pataias e Alpedriz e 53 na freguesia de Aljubarrota".

Quer na pré-jornada quer na jornada o concelho ira ainda receber "cerca de 1.100 jovens em alocação direta nas escolas D. Inês e D. Pedro", que contrataram alojamento e logística de refeições e transportes separada da organização do encontro.

"Um grupo de 45 peregrinos do Senegal, por exemplo, fez alocação direta na localidade de Vimeiro, para ficarem próximos do padre da freguesia, que é oriundo deste país", explicou a mesma fonte, acrescentando que outro grupo, de 56 peregrinos, agendou também diretamente alojamentos na freguesia de Alfeizerão.

As principais iniciativas da JMJ vão decorrer na primeira semana de agosto, em Lisboa, principalmente no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos conselhos de Lisboa e Loures).