JMJ. `Big brother` do Sistema de Segurança Interna segue evento em tempo real

No Sistema de Segurança Interna (SSI) funciona o Centro de Coordenação e Controlo Estratégico da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece esta semana na capital portuguesa.

Na sala de situação está montado um verdadeiro `big brother` que recebe informações em tempo real e em detalhe de tudo o que se está a passar em diferentes locais de Lisboa, Fátima e nas fronteiras terrestres.

Nesta sala estão representadas 12 entidades das forças e serviços de segurança, Forças Armadas, emergência médica e proteção civil, que está na sua "capacidade máxima" entre as 07:00 e as 24:00, com cerca de 40 pessoas, e funciona durante a madrugada em regime de piquete.

A Lusa fez hoje à tarde uma visita ao Centro de Coordenação e Controlo Estratégico da JMJ, em que o secretário-geral do SSI, Paulo Vizeu Pinheiro, destacou a "mega-operação" de segurança sem precedentes realizada em Portugal.

Neste local está em contacto direto com as salas de situações da PSP e da GNR, bem como com os postos de comando táticos montados pelas diferentes entidades nos principais teatros de operações da JMJ, designadamente Parque Eduardo VII, Parque Tejo, Passeio Marítimo de Algés e Fátima.

Para a polícia conseguir gerir melhor as movimentações dos milhares de peregrinos chegam ao SSI "de 15 em 15 minutos" o número de portugueses e estrangeiros que estão numa determinada zona, uma informação fornecida pelas operadoras de telemóveis.

O SSI esclareceu que os dados que chegam são anónimos, servindo apenas como "um instrumento de gestão dos fluxos de peregrinos".

Segundo o SSI, cerca de 40.000 pessoas estiveram hoje de manhã em Belém quando o Papa Francisco esteve nesta zona.

Também recebem em tempo real imagens das principais ruas e estradas e dos `drones` das forças de segurança, bem como o sinal da rede SIRESP dos terminais de rádio da PSP, GNR, INEM e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Nas instalações do SSI funciona também por estes dias da JMJ e da visita do Papa a Portugal o Centro de Informações e Cooperação Policial Internacional, onde se cruza informação das polícias e dos serviços secretos.

Segundo o SSI, o modelo de sala e ferramentas utilizadas para a JMJ foram desenvolvidos ao longo do último ano e meio e basearam-se nas lições aprendidas em três exercícios em que foram testados "todos os cenários possíveis".

Queda de estruturas, pessoas presas em acessos, incidentes em transportes, nomeadamente comboios, ameaça de bomba e saturação de comunicações telefónicas foram alguns dos cenários testados para a JMJ, que reúne em Lisboa até domingo milhares de peregrinos de todo o mundo.

O plano global de segurança para a JMJ contou com outros 14 planos setoriais de diferentes entidades, como PSP, GNR, INEM, ANEPC, Forças Armadas, Polícia Judiciária e SEF.