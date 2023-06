JMJ. Hóstias produzidas com trigo alentejano

RTP

A Jornada Mundial da Juventude vai contar com hóstias feitas com trigo alentejano. Para os dias de missa, durante a comunhão, serão usadas hóstias produzidas pelas Irmãs Clarissas, do Mosteiro Imaculado Coração de Maria, em Lisboa.