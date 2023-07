JMJ. Lisboa vai ter cerca de 2.000 pessoas na recolha de lixo

"Estamos a falar em equipas que vão chegar a 2.000 pessoas e que vão trabalhar dia e noite durante aquele momento [JMJ]", afirmou Carlos Moedas (PSD) aos jornalistas.

O autarca falava à saída da sede mundial do Imamat Ismaili, em Lisboa, onde hoje participou numa cerimónia que contou, também, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O autarca recordou que são produzidas em Lisboa cerca de 900 toneladas de lixo por dia, prevendo que, durante a JMJ, haja um aumento de 30 a 50%.

"Nós, este ano, contratámos permanentemente mais de 200 pessoas para a higiene urbana e, durante esse tempo, vamos contratar mais 300. Estamos a falar, só na Câmara de Lisboa, de 1.300 pessoas que vão estar a trabalhar e, se juntarmos todas as freguesias de Lisboa, que também têm equipas de limpeza, estamos a falar em equipas que vão chegar a 2.000 pessoas", especificou.

Sobre o pré-aviso de greve dos motoristas e cantoneiros, trabalhadores afetos à remoção de resíduos em Lisboa, para as datas da realização da JMJ, Carlos Moedas adiantou já ter chegado a acordo com dois sindicatos, ficando a faltar apenas um.

"Vamos conseguir. É preciso é estarmos agora concentrados com uma grande energia e a fazer tudo aquilo que é necessário", concluiu.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá entre 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a decorrerem no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo.

A edição deste ano, com encerramento previsto pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

Segundo o programa, o Papa Francisco irá estar duas vezes no Parque Tejo: em 05 de agosto, para uma vigília às 20:45 e, no dia seguinte, às 09:00, para a celebração da Missa de Envio.