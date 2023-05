JMJ. Mais de mil voluntários da área da saúde já inscritos

"Temos já 120 inscrições completas e 1.200 em fase de validação de voluntários de saúde para a JMJ", disse à agência Lusa fonte da organização da Jornada, acrescentando que "são médicos, enfermeiros e estudantes do final da licenciatura em medicina e enfermagem".

A mesma fonte adiantou que estes voluntários "terão como função responder, no momento, às necessidades de saúde básicas dos participantes" na JMJ, evento que contará com a participação do Papa Francisco.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.