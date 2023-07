JMJ. Milhares de jovens passaram hoje pelo santuário de Fátima

A mesma fonte precisou que os milhares de peregrinos que se deslocam do Norte e Centro do país para Lisboa estão a passar por Fátima.

Numa nota colocada na página da internet, o santuário de Fátima refere que milhares de jovens de diferentes nacionalidades estiveram hoje na Cova da Iria, onde foi celebrada uma missa presidida pelo bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portugal, José Ornelas.

O santuário indica ainda que os milhares de peregrinos que passaram hoje por Fátima estão a caminha da JMJ, que começa na terça-feira em Lisboa e que se prolonga até domingo.

A JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica que vai contar com a presença do Papa, decorre em Lisboa de terça-feira a domingo.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.