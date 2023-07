JMJ. Ministro da Administração Interna garante que segurança não está em causa

Veja ou reveja aqui a entrevista na íntegra ao ministro da Administração Interna.

Em entrevista ao, na RTP3,O governante quis sustentar quecom os sindicatos.O ministro da Administração Interna adiantou ainda que. Afirmou "compreender a luta" e reconhecer o direito à manifestação por parte das forças de segurança, desde que tal não comprometa o evento com o papa."Não queremos que crie qualquer constrangimento a sua santidade, o papa, e sobretudo num momento muito especial para a afirmação de Portugal como o país que está entre os cinco mais pacíficos da Europa e os sete mais pacíficos do mundo", classificação para a qual "as nossas forças de segurança são essenciais", fez notar.