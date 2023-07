JMJ. Módulos de emergência mobilizam 500 operacionais

O plano que começou a ser criado há mais de um ano, já começou a sair do papel. Os módulos de emergência médica foram montados junto ao Parque Tejo. Há um do lado de Loures outro em Lisboa, também em Fátima e no Parque Eduardo VII.



As equipas serão multidisciplinares com médicos, enfermeiros, técnicos de emergência pré-hospitalar e por exemplo logística. Serão ao todo 500 operacionais nestas unidades que funcionarão de acordo com os eventos programados em cada local.



As unidades de emergência estão preparadas para dar assistência a cerca de uma centena de pessoas por dia. Bombeiros, Cruz Vermelha e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reforçam as equipas do INEM.