JMJ. Moedas garante que trabalhos estão avançados e dentro dos "timings"

André Kosters - Lusa

O presidente da Câmara de Lisboa garantiu esta tarde que os trabalhos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) estão avançados e "'dentro dos timings'", após um encontro com o cardeal de Madrid, em Espanha, país com mais inscritos no evento.