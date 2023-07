JMJ. Moedas visita o centro operacional no pavilhão Carlos Lopes

O CCOM será coordenado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e integrará representantes dos serviços operacionais e de suporte da autarquia, forças de segurança, emergência e proteção civil, para assegurar o normal funcionamento da cidade e a resposta às necessidades decorrentes da realização da JMJ.No âmbito da JMJ, a Câmara de Lisboa investiu cerca de 35 milhões de euros, dos quais nove milhões no Regimento de Sapadores Bombeiros, na Proteção Civil e na Polícia Municipal.As principais cerimónias da JMJ irão decorrer no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.