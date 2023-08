JMJ. Papa Francisco tem primeiro encontro com os peregrinos

No segundo dia da visita a Portugal, Francisco terá de manhã um encontro com estudantes na Universidade Católica, de onde seguirá para Cascais, para um encontro com jovens do Scholas Occurentes, um programa educacional que criou quando era arcebispo de Buenos Aires.A cerimónia no Parque Eduardo VII, esta semana chamado Colina do Encontro, vai condicionar a circulação rodoviária na área, na qual estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada; e verde, com restrição condicionada.Francisco, que estará em Fátima no sábado, volta a encontrar-se na sexta-feira à tarde na Colina do Encontro para a via-sacra com os peregrinos.