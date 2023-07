JMJ. Pastoral da Juventude estima que peregrinos de Espanha ultrapassem os 100 mil

"Neste momento, há 78 mil peregrinos inscritos e podem chegar aos 80 mil", afirmou o responsável pela pastoral da juventude do país vizinho, Raúl Tinajero, explicando que, "pela experiência de jornadas anteriores, muitos jovens e famílias possam vir para Portugal no próximo fim de semana".

Numa conferência de imprensa no centro de Imprensa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), instalado no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, o padre Raúl Tinajero estimou que Espanha, "supere os 100 mil participantes" na jornada, entre jovens e famílias.

"Estamos a jogar em casa", disse o padre, aludindo à proximidade entre os dois países como um dos fatores que contribuiu para que Espanha seja o país "com a maior delegação de peregrinos inscritos".

Os dados da JMJ serão atualizados na terça-feira, mas os últimos números divulgados pela organização apontavam para 313 mil peregrinos com a inscrição já paga, de 151 países.

Espanha liderava o `ranking` de participantes, com 58.531 peregrinos inscritos [número que Raúl Tinajero atualizou hoje para 78 mil], seguida da Itália, com 53.803, França (41.055), Portugal (32.771) e Estados Unidos da América (14.435).

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa de terça-feira a domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.