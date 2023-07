JMJ. Patriarca de Lisboa sublinha caráter intercultural da Igreja em Portugal

Na conferência de imprensa que deu hoje ao fim da manhã, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, Manuel Clemente disse que na área do Patriarcado "a convivência inter-racial e intercultural é muito boa", até pela existência de paróquias, sobretudo "à volta da cidade de Lisboa, em que grande parte dos participantes ativos na vida paroquial, catequistas, grupos de jovens e por aí fora, são exatamente pessoas de origem africana".

"É habitual nós dirigimo-nos a essas paróquias, por exemplo, para celebrar o sacramento do Crisma e metade ou 2/3 dos crismandos são pessoas de origem africana e algumas, aliás, já na terceira e até mais gerações", acrescentou o cardeal.

Para Manuel Clemente, "no aspeto inter-racial e intercultural, mesmo inter-religioso", a Igreja em Portugal está bem.

"Ou seja, estamos no bom caminho para que haja uma sociedade intercultural mais do que multicultural, cada um no seu sítio, cada um no seu ciclo, a darem-se só uns com os outros, mas intercultural, em que partilhem essas diversas culturas e proveniências", disse o prelado.

"Nós temos gente de muitas proveniências rácicas e culturais, é assim. Estamos bem", acrescentou Manuel Clemente.

Na ocasião, o cardeal-patriarca de Lisboa referiu ainda um novo estudo sobre a situação da Igreja em Portugal e os jovens, que aponta para que "sete em cada 10 jovens portugueses declaram-se católicos".

"Neste momento, em Portugal, sete em cada 10 jovens portugueses declaram-se católicos e já sabemos que esta declaração de católicos, e mesmo a declaração de não católicos, depois convive com os diversos níveis de incidência da mensagem cristã", sublinhou Manuel Clemente, aludindo os mais recentes dados da Pordata.

A JMJ realiza-se de terça-feira a domingo em Lisboa, com a presença do Papa Francisco a partir de quarta-feira.