Miguel A. Lopes - Lusa

No Parque Tejo, foram milhares os peregrinos que decidiram passar a noite no recinto - um autêntico acampamento com sacos-cama e colchões de perder de vista. Enquanto uns já dormiam para repôr energias, outros faziam a festa. E houve até quem não se tivesse preparado para pernoitar no recinto.