JMJ. Plano de saúde com dois hospitais de campanha será apresentado na próxima semana

"Vamos instalar um dispositivo muito robusto. Desde logo, no local, com dois hospitais de campanha, com todo o equipamento de emergência médica pré-hospitalar e, com muitos voluntários. Até à semana passada tinham-se inscrito 1.320 voluntários, entre médicos, enfermeiros, alunos finalistas das diferentes áreas da saúde", afirmou Manuel Pizarro.

O governante, que falava aos jornalistas no final de uma visita ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, adiantou que o plano para assistência médica aos participantes da Jornada Mundial da Juventude vai garantir os "cuidados médicos adequados".

"Vamos ter um sistema que responderá inteiramente às necessidades, naturalmente com algum reforço de retaguarda, quer dos centros de saúde, quer das urgências dos hospitais que esperamos que sejam pouco utilizados, mas que têm de estar, naturalmente, de prevenção para um eventual acontecimento", referiu.

Manuel Pizarro afirmou que o plano que vai ser apresentado na próxima semana resultou de um "estudo muito atento às experiências de jornadas similares realizadas noutros países, às iniciativas de massas realizadas" em Portugal, bem como "à experiencia que os serviços nacionais têm nessa matéria".

A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

O plano de resposta e de gestão dos recursos em saúde está a cargo de uma comissão criada em abril por despacho do Governo, assinado pela secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares.

Segundo o despacho, o Governo pretende, com esta comissão, presidida pelo médico António Marques da Silva, "garantir uma resposta atempada, estruturada e eficaz no âmbito da saúde e da gestão dos seus recursos" durante os vários eventos previstos para julho e agosto no âmbito da JMJ e da visita do Papa Francisco a Portugal.