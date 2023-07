As polícias e serviços de segurança prometem contestação durante a semana da Jornada Mundial da Juventude. Têm previstas várias ações de luta, e greves, já a partir do dia 24 de julho.

No dia em que chega o Papa Francisco, dois de agosto, estarão em Belém, em frente à residência oficial do Presidente da República.



A Comissão que integra os profissionais das forças e serviços de segurança diz que quer mostrar o desrespeito do governo.