JMJ. Reforçados sistemas de comunicações da rede SIRESP

Em comunicado,

Considerando a "natureza crítica deste evento, a Siresp S.A. identificou um conjunto alargado de iniciativas para responder às necessidades de apoio de comunicações associadas ao empenhamento operacional das forças e serviços de segurança e emergência durante a JMJ".







O presidente do Conselho de Administração do SIRESP, Paulo Viegas Nunes, frisou na nota enviada às redações que "para que todas as entidades envolvidas possam, durante este período, reforçar a sua estrutura de comunicação, a Siresp S.A. disponibilizou meios e procurou criar condições operacionais que garantam o aumento da capacidade de rede e da resiliência das suas comunicações”. O SIRESP pretende garantir a "fiabilidade e disponibilidade do sistema de comunicações com a criação de canais e redes de comunicações alternativas, aumentou a cobertura da rede no terreno com o aumento da capacidade de Estações Base e Móveis".



Foi também realizada "uma análise extensiva dos diagramas de propagação da rede nas áreas em que decorre a JMJ", de forma a identificar "possíveis zonas brancas, tendo sido desenvolvido um plano para as mitigar".





A entidade tentou ainda promover "o aumento da resiliência da rede através da instalação de componentes adicionais e o pré-posicionamento de meios, incluindo de grupos geradores" e foram disponibilizados "equipamentos, aplicações e procedimentos adicionais para os postos de comando e centros de controlo".