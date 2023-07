JMJ. Sindicato Independente dos Médicos não vai fazer greve às horas extraordinárias

Foto: Estela Silva - Lusa

Em declarações à Antena 1, Roque da Cunha, secretário-geral do sindicato explica que o objetivo é garantir que não falta apoio médico nesta semana em que está prevista a presença de mais de um milhão de pessoas em lisboa e nos arredores.



A greve em questão terá a duração de um mês, a começar no próximo dia 24, com a interrupção dos dias da jornada mundial da juventude.



O Sindicato quer evitar eventuais prejuízos durante o período da iniciativa... e, por isso, suspendeu a paralisação às horas extra entre os dias 1 e 6 de agosto.



Mantêm-se todas as outras greves já agendadas, desde logo a greve nacional a 25, 26 e 27 de julho.



O Sindicato lamenta a falta de disponibilidade do Governo para negociar aumentos salários dignos.