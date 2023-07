JMJ. Sociedade não ficou indiferente a Dias nas Dioceses, diz coordenador

Em conferência de imprensa, o padre Filipe Diniz fez um balanço do que foi a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 por Portugal e países como Angola ou Espanha, bem como dos Dias nas Dioceses, iniciativa que começou na quarta-feira e que termina hoje, e que tem como objetivo integrar os jovens de todo o mundo nas comunidades paroquiais das dioceses.

"Já não há pressa no ar, mas sim a alegria no ar", afirmou Filipe Diniz, considerando que "a própria sociedade não ficou indiferente" ao facto de mais de 67.000 jovens de 126 países quererem conhecer o país.

Para Filipe Diniz, foram dias e momentos de festa nas dioceses, com os peregrinos a serem acolhidos por famílias com quem criam uma relação e a desenharem "uma grande manifestação da juventude".

"E esta alegria acontece e é uma alegria que hoje nos ajuda também a dizer que a peregrinação dos símbolos [da JMJ] deu os seus frutos, e os jovens portugueses vivem e estão a viver a JMJ (...) e estão a acolher os jovens peregrinos vindos dos mais diversos pontos do mundo", disse.

Filipe Diniz referiu que a peregrinação dos símbolos da JMJ - cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços -- percorreu "mais de 40.000 quilómetros", o que "significa quase uma volta ao mundo".

A peregrinação, que terminou em 23 de julho, disse, contou com "momentos muito especiais e muito significativos", como a visita a lares de idosos, estabelecimentos prisionais ou centros comerciais, e contribuíram para motivar os peregrinos a participarem na JMJ Lisboa 2023.

"Em cada diocese, em cada vigaria (..) ou paróquia, os símbolos tocaram e deixaram-se tocar", mostrando que a JMJ, de alguma forma, já estava a acontecer.

Tradicionalmente, nos meses que antecedem cada JMJ, "os símbolos partem em peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jovens, de forma especial, nas realidades em que vivem", segundo a organização da Jornada.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para receber a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer a partir de terça-feira e até domingo, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após um encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que contará com a presença do Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano.