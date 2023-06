JMJ. Trabalhadores do município de Lisboa vão ter tolerância de ponto a 4 de agosto

“No âmbito da viagem apostólica de sua santidade o Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que ocorrerá em Lisboa e por forma a permitir que os trabalhadores do município se associem às celebrações deste evento de relevância e dimensão única para a nossa cidade,”, lê-se no despacho assinado esta segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.O presidente da Câmara recomenda ainda que, no período de 31 de julho a 3 de agosto, “os trabalhadores que não integrem as equipas operacionais de apoio ao evento e cujas funções o permitam deverão praticar teletrabalho por forma a racionalizar a circulação na cidade de Lisboa”.Carlos Moedas enalteceu e agradeceu o empenho dos trabalhadores do município, que contribuem para que “Lisboa seja reconhecida como uma cidade acolhedora de gentes de todo o mundo”.As principais cerimónias da JMJ vão ter lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.Pelas 09h45 deverá acontecer um encontro com os representantes de alguns centros de assistência socio-caritativa, no Centro Paroquial de Serafina, seguindo-se um almoço com os jovens, pelas 12h00, na Nunciatura Apostólica, e a via-sacra com os jovens, pelas 18h00, no Parque Eduardo VII, com discurso do Papa Francisco.A edição deste ano da JMJ, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.A realização da JMJ esteve em causa nas últimas semanas devido ao estado de saúde do papa Francisco, que esteve internado durante nove dias no Hospital Gemelli, em Roma, após ter sido operado a uma hérnia intestinal.Na semana passada, Francisco disse estar pronto para a JMJ. “ O médico disse-me que podia ir para estar convosco ”, disse o sumo pontífice da Igreja Católica numa mensagem de vídeo.

c/Lusa