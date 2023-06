JMJ. Voluntários levam Jornada a 600 instituições de Lisboa, Setúbal e Santarém

A iniciativa "Gesto Missionário" vai abranger instituições como lares de idosos, centros de apoio a toxicodependentes, hospitais, prisões e centros de apoio a pessoas com deficiência das dioceses de Lisboa, Setúbal e Santarém, informou a organização da JMJ Lisboa 2023.

"O objetivo passa por tornar todos os voluntários missionários da JMJ Lisboa 2023. Esta será uma visita de todos os voluntários, em comunhão com o Papa, ao encontro dos mais vulneráveis", acrescentou, explicando que os chefes de equipa e voluntários "poderão dar a conhecer o maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa, conversar, animar e rezar por todos os que com eles se cruzam".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.