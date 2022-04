João Caseiro eleito presidente da Associação Académica de Coimbra

O candidato da lista V venceu as eleições com cerca de 95% dos votos (1.584), contra cerca de 4% do candidato da lista U (71), Diogo Vale, numas eleições em que se registou uma taxa de abstenção de quase 94%, refere o `site` da AAC que dá conta dos resultados eleitorais.

Estas eleições foram convocadas devido à morte do anterior presidente da Direção-Geral, Cesário Silva, vítima de um acidente de viação.

João Caseiro era vice-presidente na direção liderada por Cesário Silva, com as pastas do desporto e política.

O agora presidente eleito é licenciado em Ciências da Educação e frequenta o mestrado em Administração Educacional, tendo passado pelo Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social e é representante dos estudantes na Assembleia de Faculdade.

Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, Daniel Tadeu, "correu tudo normal" nas eleições de hoje, notando apenas o elevado nível de abstenção, acreditando que tal se fica a dever ao facto de ser um ato eleitoral "atípico".

O mandato da Direção-Geral agora eleita irá decorrer até dezembro, havendo novas eleições em novembro, o mês em que tradicionalmente estas se realizam na academia coimbrã, explicou Daniel Tadeu.

A agência Lusa tentou obter uma reação por parte de João Caseiro, mas sem sucesso.