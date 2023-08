João Costa. Contagem do tempo de serviço em setembro para 65.000 docentes

João Costa

A medida irá abranger mais cinco mil professores afetados apenas pelo segundo congelamento, que decorreu entre 2011 e 2017, além dos 60 mil já afetados, anunciou ainda o ministro da Educação.



João Costa explicou que a diferença entre a primeira versão - devolvida no final de julho ao Governo pelo Presidente da República - e a atual é que passam a estar abrangidos "não apenas os professores afetados pelos dois congelamentos, mas também os que tiveram apenas o segundo congelamento".



Na prática, a alteração "vai acelerar a carreira de cerca de 65 mil professores já com efeitos a setembro", ao abranger "agora um universo maior, de mais cinco mil professores beneficiados".

"Pôr os alunos em primeiro"

O ministro da Educação espera por isso que o regresso às aulas seja mais calmo, sublinhando que "este diploma foi negociado com os sindicatos", apesar de não ter tido "o seu acordo".



"Neste momento temos de nos focar numa medida que irá acelerar a carreira" dos professores, acrescentou o ministro da Educação, sem adiantar se e quando serão retomadas as negociações com os representantes laborais dos docentes.



Sobre um eventual arranque de ano letivo marcado por greves, João Costa sublinhou que "os alunos não podem ser mais prejudicados", lembrando que o passado ano letivo foi "um ano em que as negociações não pararam".



"Há muitos professores que vão ver neste diploma, assim que for publicado, a sua carreira acelerada no imediato", disse, voltando a sublinhar a importância de ter "um ano em que se ponha os alunos em primeiro lugar".



O diploma hoje promulgado estabelece um regime especial de regularização das assimetrias na progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.

Greves a caminho



A luz verde do Presidente da República chegou esta manhã e já mereceu críticas dos professores que prometeram novos protestos incluindo greves, no início do ano letivo, já no próximo mês de setembro.







A Federação Nacional de Professores (Fenprof) anunciou também que era preciso continuar a lutar até que os docentes vejam contabilizado todo o tempo de serviço congelado.





Para a Fenprof, "o diploma que, supostamente, regulariza assimetrias na progressão na carreira dos docentes não só não resolve o problema das assimetrias existentes, como dá origem a mais algumas".

Os professores continuam a reclamar a recuperação integral do tempo de serviço cumprido, ainda que de forma faseada e dizem que quando conhecerem o diploma irão decidir "da necessidade de tomar nova posição".