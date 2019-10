Partilhar o artigo João Cravinho acredita que regionalização vai vencer as dificuldades que enfrenta Imprimir o artigo João Cravinho acredita que regionalização vai vencer as dificuldades que enfrenta Enviar por email o artigo João Cravinho acredita que regionalização vai vencer as dificuldades que enfrenta Aumentar a fonte do artigo João Cravinho acredita que regionalização vai vencer as dificuldades que enfrenta Diminuir a fonte do artigo João Cravinho acredita que regionalização vai vencer as dificuldades que enfrenta Ouvir o artigo João Cravinho acredita que regionalização vai vencer as dificuldades que enfrenta

Tópicos:

Descentralização, Educacional, Gaia Vítor, Psicologia,