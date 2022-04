João Gomes Cravinho em Angola defende cooperação com Portugal em áreas estratégicas

Aos jornalistas, o ministro português dos Negócios Estrangeiros disse que era importante a colaboração de Portugal e Angola no "campo político, diplomático, económico e humano entre os nossos povos".



Sobre a cimeira dos Oceanos, que irá decorrer em Lisboa, Gomes Cravinho admitiu ser uma reunião importante porque "nos oceanos reside parte da chave do futuro, em termos económicos e do combate às alterações climáticas". Além disso, Portugal e Angola partilham o Atlântico e "esta é uma área de futuro para o relacionamento entre os dois países".