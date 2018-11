João Lourenço no Porto para participar em Fórum Económico

RTP23 Nov, 2018, 10:18 / atualizado em 23 Nov, 2018, 10:18 | País

Quinta-feira, no arranque da visita de Estado a Portugal, na sua intervenção no Palácio de Belém, João Lourenço lembrou a deslocação do primeiro-ministro português a Luanda, em setembro último, considerando que foi "bastante oportuna, bastante frutuosa" e que "teve resultados palpáveis", com a assinatura de alguns instrumentos de cooperação entre os dois países.



"No Porto teremos a oportunidade de dar continuidade a este trabalho. De vermos a nível dos dois chefes de Governo a continuidade desta cooperação económica que queremos profunda entre Angola e Portugal", disse o Presidente angolano, na quinta-feira, acrescentando que pretende ver destacado "o papel dos empresários" nessa cooperação.



João Lourenço chega à Câmara Municipal do Porto, às 10h45, onde o autarca Rui Moreira lhe vai entregar as chaves da cidade, seguindo às 11h30 para o Palácio da Bolsa, para a assinatura de acordos e reunião com o primeiro-ministro português, António Costa.



O Presidente angolano e o chefe de Governo português seguem depois para o Fórum Económico Portugal - Angola, que vai decorrer durante a manhã de sexta-feira no Edifício da Alfândega do Porto.

Este fórum tem como objetivo analisar as relações económicas e empresariais bilaterais e ser um ponto de encontro entre empresários portugueses e angolanos, contribuindo para o desenvolvimento conjunto das economias de Portugal e de Angola.

O Fórum Económico Portugal - Angola é organizado pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a AIPEX - Agência de Apoio ao Investimento Privado e Promoção das Exportações, por ocasião da visita a Portugal do Presidente da República de Angola, João Lourenço.



O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou na quinta-feira, com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, o seu homólogo angolano, João Lourenço, e considerou que a sua visita de Estado a Portugal - a primeira desde que assumiu o cargo há um ano - inicia um "novo e promissor ciclo" nas relações bilaterais.



Esta visita de Estado de três dias é também a primeira do género de um Presidente angolano a Portugal desde 2009 e envolverá a assinatura de 12 acordos entre os dois governos, tendo João Lourenço anunciado ainda, na quinta-feira, que o chefe de Estado português visitará Angola em 2019.



"Partirei de Portugal com a convicção de que esta minha visita em muito poderá contribuir para redinamizar a nossa parceria estratégica e privilegiada, na certeza que podemos ter pela frente um futuro comum promissor e bastante radioso", afirmou na quinta-feira o chefe de Estado angolano, ao discursar na Assembleia da República, em Lisboa.



João Lourenço disse ainda que os dois povos "estão destinados a partilhar um futuro comum de solidariedade e entreajuda facilitado por idioma e valores comuns", insistindo que Portugal é "um parceiro importante" com quem Angola mantém uma relação sólida e duradoura que precisa de ser alimentada e reiterada com gestos e atitudes de ambas as partes.





O programa oficial da visita de Estado termina no sábado, com a deslocação à Base Naval do Alfeite, estando o regresso de João Lourenço a Luanda previsto para domingo.







c/ Lusa