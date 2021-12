João Rendeiro. Decisão de juiz sul-africano era "previsível"

Para o jurista, o ex-banqueiro "está em fuga" da Justiça portuguesa no momento da detenção e "é quase tapar o sol com a peneira usar argumentos como os usados" pela defesa na África do Sul.



A decisão do juiz a que Rendeiro foi presente era por isso "previsível", considerou Sá e Cunha.