João Rendeiro garante que não se irá entregar à Justiça

Num texto publicado no site que tem na internet, João Rendeiro começa por explicar que fez várias deslocações ao estrangeiro, tendo sempre regressado a Portugal. Mas desta vez, decidiu optar por não regressar explicando que se sente injustiçado.João Rendeiro foi condenado a 3 anos e seis meses de prisão efetiva.O antigo presidente do Banco Privado Português tinha sido alvo de um processo em 2008, depois de uma queixa do embaixador Júlio Mascarenhas que investiu 250 mil euros em obrigações, meses antes de se tornar pública a grave situação do BPP.Mascarenhas considerava ter sido enganado pela gestora de conta, que alegadamente o convenceu de que estava a investir num produto com juros e capital garantidos e não num produto de risco.O colapso do BPP verificou-se em 2010 e teve fortes repercussões com os efeitos de contágio ao restante sistema bancário, quando se vivia uma crise financeira.João Rendeiro e os restantes ex-administradores do banco acabaram condenados por crimes de fraude fiscal. Em outro processo, também relacionado com o BPP, Rendeiro tinha sido condenado a dez anos de prisão efetiva.