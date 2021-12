João Rendeiro ouvido segunda-feira de manhã 48h depois da detenção

A audiência poderá ocorrer em qualquer altura entre as nove da manhã, hora local, sete da manhã em Lisboa e as 16h00 locais, 14h00 em Lisboa.



A RTP falou com o Diretor do Serviço de investigação criminal de Angola, que fez a ponte entre a polícia portuguesa e a polícia sul africana.



A Procuradoria Geral da República confirmou que vai avançar com um pedido formal de extradição.