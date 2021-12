João Rendeiro presente a tribunal em Verulam, África do Sul, segunda-feira de manhã

A Procuradoria-Geral da República já confirmou que vai fazer um pedido formal de extradição de João Rendeiro. É o passo necessário para que o ex-banqueiro possa voltar a Portugal e cumprir uma das pena a que foi condenado e que transitou em julgado.





De acordo com as informações prestadas pela polícia da África do Sul, o "fugitivo português João Manuel de Oliveira Rendeiro irá ser presente ao tribunal de Verulam amanhã, 13 de dezembrp 2021 em qualquer hora entre as 09h00 da manhã e as 04h00 da tarde [hora local] e não do tribunal de Durban como anteriormente indicado".





Não foram indicadas as razões para a mudança de local da audiência.





O ex-banqueiro está detido na esquadra de polícia de North Durban, a cinco quilómetros do hotel onde foi intercetado sábado, disse entretanto à agência Lusa fonte das autoridades sul-africanas. O ex-presidente do extinto Banco Privado Português, BPP, vai ali passar a próxima noite.





A esquadra, localizada no meio de um bairro residencial com várias mansões, começa a centrar atenções de jornalistas, mas a polícia tem pedido que não haja filmagens nas proximidades.





No local, vigiado por dois agentes à porta de entrada, as autoridades remetem qualquer informação sobre o banqueiro português para os serviços provinciais daquela força de segurança a partir de segunda-feira de manhã.



Sábado a polícia sul-africana informou que a detenção de João Rendeiro, pedida pelo gabinete da Interpol em Pretória, se deu em Umhlanga Rocks, a norte de Durban, KwaZulu-Natal, pelas 07h00 da manhã locais.





Na mesma nota foi revelado que dia 24 de novembro "o diretor da Polícia Judiciária Luis Neves se encontrou em Istambul, na Turquia, com o general Khehla John Sitole, o Comissário Nacional da Polícia da África do Sul, durante a 89ª Assembleia Geral da Interpol", tendo-lhe chamado a atenção para o caso de João Rendeiro.





O general garantiu que seria dada a máxima atenção ao seguimento do suspeito, depois de ter sido notificado de que o fugitivo poderia estar a esconder-se na África do Sul.







"Membros da Interpol de Pretória, em obediência a uma Nota Vermelha da organização, localizaram-no em Umhlanga Rocks, onde o detiveram", ação que mereceu da parte portuguesa "uma nota de agradecimento e louvor ao Comissário Nacional" e à sua equipa, pela rapidez da ação, afirmou a polícia sul-africana.





João Rendeiro foi descrito pela polícia sul-africana como um "cidadão português que fugiu de Portugal depois de considerado culpado num caso de fraude em 12 milhões de dólares e condenado a uma pena de prisão de 12 anos, antes de se por em fuga".