João Rendeiro quebrou o silêncio

Em declarações ao site Sapo 24, o antigo presidente do BPP, não revela o paradeiro e garante que a mulher foi envolvida no caso por causa do erro de um advogado.



João Rendeiro acrescenta que Maria Jesus Rendeiro era fiel depositária só de nome e que até pensava que já não era.



Sobre se houve falsificação ou descaminho de obras de arte, João Rendeiro diz que "o que quer que houvesse foi responsabilidade" dele próprio.