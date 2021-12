João Rendeiro regressa a tribunal para conhecer medidas de coação

A advogada explicou também que recebeu uma chamada de alguém a fazer-se passar por um Oficial de Justiça e a pedir dinheiro a troco da liberdade, com caução.A advogada June Marks garantiu à RTP que vai avançar com uma queixa-crime e pedir a abertura de uma investigação.

A defesa confirmou ter sido pedida uma caução de 2200 euros para a saída em liberdade de João Rendeiro.





Espera-se que esta sexta-feira sejam conhecidas as medidas de coação. João Rendeiro foi detido no passado sábado, num resort na África do Sul. Estava fugido da justiça portuguesa.O pedido de extradição de João Rendeiro ainda está a ser preparado porque foi feito com base num processo cuja sentença ainda não transitou em julgado.O erro foi corrigido no início da semana.Na quarta-feira, o magistrado ouviu durante cerca de três horas os argumentos da defesa, que propõe a libertação em troca de 40.000 rands (2.187 euros), e do Ministério Público sul-africano, que se opõe.Quinta-feira foi feriado nacional na África do Sul (Dia da Reconciliação), pelo que o processo é hoje retomado.O ex-banqueiro português foi preso a 11 de dezembro, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.O ex-presidente do extinto Banco Privado Português foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.